Camera Commercio Jiangxi in Italia, Premio Isfoa a Riccardo Di Matteo (Di lunedì 31 agosto 2020) Riccardo Di Matteo, vice presidente in Italia della Camera di Commercio della provincia di Jiangxi, vice presidente della Camera di Commercio Italia-Repubblica Ceca nonché imprenditore nel settore edile in qualità di azionista ed amministratore dell’impresa attiva a livello nazionale, sarà tra i 25 privilegiati destinatari del prestigioso Premio Internazionale Isfoa alla Carriera XVI Edizione Anno 2020 che si svolgerà a Milano inizialmente con data prevista prima dell’emergenza sanitaria il 22 maggio 2020, ora in fase di ridefinizione. ... Leggi su ladenuncia

AlguerIT : SARDEGNA Camera Commercio, e' Stefano Visconti il nuovo presidente - ConfcommercioC : ??BANDO ADEGUAMENTO TECNOLOGICO – ANNO 2020 CAMERA DI COMMERCIO DI #NAPOLI? ??Clicca qui per saperne di più:… - Luca_Mussati : @SefanoMalaguti @Cambiacasacca @valmez81 Invece sì. La ricetta depositata alla camera di commercio dall'Accademia I… - CamComModena : Domani #1settembre via alla precompilazione online delle domande di #contributi sui bandi per la ripartenza delle… - CyberSecHub0 : RT @CloudFire_IT: La Camera di Commercio di #Cremona ha rifinanziato il bando per consolidare in azienda soluzioni #Cloud e #Cybersecurity.… -

Ultime Notizie dalla rete : Camera Commercio Camera commercio Riviere, Lupi nuovo presidente Il Secolo XIX Modica. “Delibera di Giunta in contrasto con norma regionale”

Con una deliberazione di Giunta l’Amministrazione Abbate ha modificato le competenze in materia di rilascio di autorizzazione per grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari. La legg ...

Notte di musica con “Omero & Friends”

Una notte di musica per tutti i gusti: ad Arezzo prosegue all’insegna della creatività e della contaminazione “Anfiteatro sotto le stelle”, il cartellone estivo che propone cultura in uno dei luoghi p ...

Con una deliberazione di Giunta l’Amministrazione Abbate ha modificato le competenze in materia di rilascio di autorizzazione per grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari. La legg ...Una notte di musica per tutti i gusti: ad Arezzo prosegue all’insegna della creatività e della contaminazione “Anfiteatro sotto le stelle”, il cartellone estivo che propone cultura in uno dei luoghi p ...