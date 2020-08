Benedetta Parodi torna finalmente ai fornelli: per Senti chi mangia una ricetta al giorno (Di lunedì 31 agosto 2020) Tutti i fans di Benedetta Parodi possono finalmente iniziare il conto alla rovescia. Tutti quelli che amano le ricette semplici e veloci della conduttrice, avranno oltre un mese di tempo per ammirarla e seguirla mentre prepara delle nuove ricette! Ebbene si, per il programma Senti chi mangia, Benedetta si rimette ai fornelli. Il focus del programma di La7 in onda dal 14 settembre 2020, sarà un altro, la sfida tra due squadre e gli chef che da lontano, aiuteranno i protagonisti della sfida a cucinare. Ma Benedetta Parodi, conduttrice del programma, avrà anche il suo spazio, come era stato già anticipato qualche settimana fa! Ce lo ricorda anche lei proprio oggi dai social, spiegando che con gli ingredienti ... Leggi su ultimenotizieflash

