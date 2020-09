Azzolina, sotto esame, scrive ai professori (Di lunedì 31 agosto 2020) Il ministro dell'Istruzione, in una lettera al personale scolastico, ha difeso punto per punto il suo operato dalle critiche che sono piovute da pezzi della maggioranza oltre che dall'opposizione. 'Il ... Leggi su tg.la7

pdnetwork : 'Più brutte sono e peggio fanno le cose'. Uno dei commenti apparsi sotto la gogna organizzata dalla Lega: 'Scegli i… - MILinMOV : MOBILITAZIONE NAZIONALE DEL MONDO DELLA SCUOLA OGGI A ROMA Si è svolto un presidio sotto Montecitorio e il MIUR pe… - emabignardi : @awanasgh @LegaSalvini Bestia, sciacallo, cazzaro, maiale, fascista, razzista, xenofobo sono solo una frazione degl… - giannileft : la Azzolina: 'Ma che ne sapevo io,camminavo tranquilla per strada,sotto a Palazzo Chigi,quando è uscito un pazzo sp… - coccinigliarose : Il fatto che l’Azzolina non abbia previsto uno scanner per misurare la febbre per ogni scuola dimostra veramente l’… -