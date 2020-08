Appendino e gli automobilisti. Lo Russo: “Trasformare dibattito in tifo come fa la sindaca non serve a nessuno” (Di lunedì 31 agosto 2020) Il capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale a Torino, Stefano Lo Russo, commenta l’intervento della sindaca Chiara Appendino che questa mattina, lunedì 31 agosto, aveva usato parole dure contro gli automobilisti incivili. “Credo che i toni delle esternazioni di Appendino contro gli automobilisti siano davvero fuori luogo”. “La sicurezza stradale passa dal rispetto del codice della strada da parte di tutti e da interventi infrastrutturali che mettano in sicurezza i diversi utenti. Manutenzioni, percorsi ciclabili e attraversamenti protetti e dedicati sono una condizione necessaria a questa naturale multifunzionalità del nostro sistema viabilistico. serve lavorare su quello e non fare inutili e sterili ... Leggi su nuovasocieta

