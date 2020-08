Allan e James Rodriguez: Ancelotti porta esperienza (e qualità) al giovane ed ex spendaccione Everton (Di lunedì 31 agosto 2020) L’impresa di Carlo Ancelotti all’Everton non è delle più semplici. Dopo aver vissuto gran parte della sua carriera nell’olimpo dei club, e averli portati tutti al successo, due anni fa il tecnico di Reggiolo ha scelto altre strade. È come se avesse deciso di cimentarsi con squadre di seconda fila rispetto a quelle da lui frequentate, ma con progetti in grado di esercitare attrazione su di lui e di guardare al futuro. Prima Napoli, poi Everton. Ancelotti, e qui parliamo solo di strategia aziendale, era l’allenatore perfetto per il Napoli di De Laurentiis. Un allenatore consapevole dei limiti di bilancio di un club come il Napoli e con gli occhi sempre aperti sul mercato: “nessuno è incedibile” il suo principio. Tutto è ... Leggi su ilnapolista

La conferma arriva dalle parole di Aurelio De Laurentiis: “Andrà all’Everton”. Allan termina l’esperienza al Napoli dopo cinque anni e un solo trionfo: la Coppa Italia vinta a giugno contro la Juventu ...

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira ha parlato del mercato azzurro nel corso della trasmissione Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli. “Ancelotti, ora mister dell’Everton, ha chiesto All ...

La conferma arriva dalle parole di Aurelio De Laurentiis: "Andrà all'Everton". Allan termina l'esperienza al Napoli dopo cinque anni e un solo trionfo: la Coppa Italia vinta a giugno contro la Juventu ...