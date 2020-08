Acciaroli, 10 anni dall’omicidio Vassallo: Conte: Grave la latitanza dello Stato (Di lunedì 31 agosto 2020) “Sento il dovere di esprimere i miei profondi sentimenti di partecipazione per la Grave mancanza di risposta dinanzi ad un fatto di sangue cos&iGrave; Grave”. Cos&iGrave; il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una lettera inviata a Dario Vassallo, fratello del sindaco di Pollica Angelo Vassallo, in occasione del decimo anniversario dell’assassinio del sindaco pescatore di Acciaroli (Salerno) e sulla cui vicenda ancora oggi non si conoscono né gli autori né i mandanti. Nella lettera – di cui riferisce la Repubblica – il presidente Conte, che non potr&aGrave; essere presente alla “Festa della Speranza”, fissata per il 5 settembre e ... Leggi su ildenaro

TOSADORIDANIELA : RT @giuseppe_galise: 05 settembre 2010 - 05 settembre 2020: dieci anni dalla morte del sindaco “pescatore”, Angelo Vassallo, sindaco del co… - meryanne61 : RT @giuseppe_galise: 05 settembre 2010 - 05 settembre 2020: dieci anni dalla morte del sindaco “pescatore”, Angelo Vassallo, sindaco del co… - giuseppe_galise : 05 settembre 2010 - 05 settembre 2020: dieci anni dalla morte del sindaco “pescatore”, Angelo Vassallo, sindaco del… -