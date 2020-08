A Oslo immigrati inseguono la polizia urlando Allah Akbar (Video) (Di lunedì 31 agosto 2020) Oslo, 31 ago – Ad Oslo una discutibile ma pacifica manifestazione anti Islam è stata attaccata da decine di immigrati musulmani. La polizia ha tentato di fermare l’aggressione, ma la situazione è degenerata in scontri che hanno visto il coinvolgimento di immigrati di fede musulmana e agenti antisommossa. Sabato in Norvegia si è ripetuto quanto accaduto il giorno prima a Malmo, in Svezia. Anche lì una manifestazione anti Islam ha causato la reazione degli immigrati musulmani, che hanno dato vita ad una rivolta. La disinformazione dei media mainstream Dunque in entrambi i casi a dare vita alle violenze sono stati immigrati di fede musulmana, eppure i media hanno parlato di “scontri durante una manifestazione islamofoba”. ... Leggi su ilprimatonazionale

