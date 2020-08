VIDEO Puglia, cinghiali a bagno nel canale: “Danni ingenti all’agricoltura” (Di domenica 30 agosto 2020) I cinghiali scorrazzano lungo i canali e nelle campagne della provincia di Taranto e Cia – Confederazione italiana Agricoltori Puglia chiede “misure di contenimento urgenti“, dopo aver immortalato in un VIDEO un branco di una decina di esemplari “a bagno“. L’associazione parla di “danni ingenti all’agricoltura causati dai cinghiali, che aggravano una situazione già estremamente difficile”. Una problematica che riguarda anche le vigne, oltre ai campi di seminativi e frutta, in una zona rinomata per la produzione di vini simbolo della regione, come il Primitivo di Manduria e il Negroamaro. Un fenomeno acuito durante il lockdown, che ha consentito alla fauna selvatica di moltiplicarsi più rapidamente e una quasi assoluta ... Leggi su winemag

Le previsioni meteo aggiornate per la regione PUGLIA.

Trani all'alba, con le note di Morricone

Un evento suggestivo nella baia di Colonna. Per gli organizzatori un successo da replicare con le musiche di altri grandi autori. Il video La musica di Ennio Morricone ha salutato l'alba questa mattin ...

Le previsioni meteo aggiornate per la regione PUGLIA.