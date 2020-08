Tragedia in un campeggio a Marina di Massa: cade albero su una tenda, muore bambina di tre anni (Di domenica 30 agosto 2020) Tragedia a Marina di Massa. Una bambina di 3 anni è morta e la sorella di 14 è in gravissime condizioni dopo che per il maltempo che ha colpito tutto il Nord, un albero è caduto sulla tenda dove una ... Leggi su globalist

SecolodItalia1 : Tragedia a Marina di Massa, albero cade su una tenda del campeggio: muore una bimba di 3 anni… - globalistIT : - fisco24_info : Albero cade su tenda da campeggio, morta bambina di 3 anni : La tragedia a Marina di Massa causata da una tromba d'… - caroliarita : che tragedia! Poveri genitori, un pensiero per tutta la famiglia Maltempo, albero cade su una tenda in campeggio a… - StreetNews24 : La tragedia avvenuta a Massa Marittima: un'altra ragazzina di 14 anni in terapia intensiva -