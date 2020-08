Steinmeier, a Berlino attacco insopportabile alla democrazia (Di domenica 30 agosto 2020) ANSA, - Berlino, 30 AGO - Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha denunciato come un "attacco insopportabile al cuore della nostra democrazia" il tentativo di entrare con la forza nell'... Leggi su corrieredellosport

BERLINO, 30 AGO - Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha denunciato come un "attacco insopportabile al cuore della nostra democrazia" il tentativo di entrare con la forza nell'edificio del R ...La polizia di Berlino ha arrestato 300 manifestanti per le proteste contro le restrizioni del coronavirus in Germania. Sono state circa 38mila le persone scese in strada, sabato, pacificamente per un ...