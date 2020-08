Siderurgico di Taranto: incidente in acciaieria 2 Usb denuncia l'accaduto nell'impianto Arcelor Mittal (Di domenica 30 agosto 2020) Di seguito un comunicato diffuso dal sindacato Usb: Ennesimo grave incidente in acciaieria 2 fortunatamente senza conseguenze per i lavoratori che si trovavano al momento nel luogo interessato. Ha ceduto la cappa mobile; a generare situazioni di rischio come quella di cui parliamo l’assenza totale di manutenzione in tutti i reparti dello stabilimento Siderurgico, problematica che l’USB di Taranto solleva ormai da 20 mesi. Ma le nostre segnalazioni finora non hanno trovato riscontro. Inutile è stato anche denunciare le mancanze agli organi ispettivi, intervenuti sono di rado. Il Governo peraltro conosce molto bene la situazione che si vive all’interno della fabbrica, ragion per cui ci aspetteremmo una decisa presa di posizione di fronte ad una multinazionale che non ha alcun ... Leggi su noinotizie

