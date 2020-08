Sanità, abolito il superticket sulle prestazioni diagnostiche e specialistiche. Speranza: “La norma che entra in vigore dal primo settembre” (Di domenica 30 agosto 2020) “Ogni volta che una persona non si cura come dovrebbe per motivi economici siamo dinanzi a una sconfitta per tutti noi e a una violazione della Costituzione. Per questo a dicembre abbiamo approvato la norma che entra in vigore dal 1/o settembre. Il superticket è abolito e nessuno lo pagherà più”. E’ quanto ha annunciato ieri il ministro della Salute, Roberto Speranza. Il provvedimento riguarda i 10 euro che i pazienti versano su ogni ricetta per prestazioni diagnostiche e specialistiche. Il superticket era stato introdotto come ‘tassa provvisoria’ nel 2011, durante il periodo della Spending review. L’abolizione, prevista nell’ultima manovra, è ... Leggi su lanotiziagiornale

Adnkronos : #Speranza: 'Superticket abolito, nessuno lo pagherà più' - OmbrettaBuzzi : Abolito il #superticket ma le #listedattesa sono lunghe: paghi le #tasse e poi la #sanità privata. Se puoi, altrime… - Marco_chp1 : RT @Adnkronos: #Speranza: 'Superticket abolito, nessuno lo pagherà più' - zazoomblog : Toscana sanità: abolito dal 1 settembre il superticket. Resta in vigore quello normale (38 euro) - #Toscana… - zazoomblog : Toscana sanità: abolito dal 1 settembre il superticket sanitario. Resta in vigore quello normale (38 euro) -… -

