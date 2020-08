Rtl 102.5 smentisce le voci sulla sospensione di Pierluigi Diaco: il comunicato (Di domenica 30 agosto 2020) Questa mattina era iniziata a circolare in rete una notizia particolare che riguarda Pierluigi Diaco e una collega di Rtl 102.5. Il portale Wolfbreak.com aveva infatti annunciato che dopo il fuorionda infuoato del giornalista contro una collega, il direttore di Rtl102.5 aveva deciso di sospendere sia Diaco, che Giusy Legrenzi. Vi avevamo dato anche noi la notizia questa mattina, ben specificando che però non c’era nessuna nota ufficiale che confermava la sospensione. E infatti poche ore f da Rtl 102.5 è arrivato il comunicato che smentisce categoricamente i fatti, parlando di notizie assolutamente infondate. Per chi volesse approfondire i fatti accaduti, qui la notizia Spopola sui social il litigo tra Diaco e una collega di RTL 102.5 e arriva ... Leggi su ultimenotizieflash

