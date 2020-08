Roma, uomo danneggia le barriere anti-Covid in metro e aggredisce un vigilante (Di domenica 30 agosto 2020) Attimi di paura alle 17 di ieri alla stazione della metro A Termini, a Roma. Un uomo di 44 anni, dopo aver danneggiato diversi paletti utilizzati per il distanziamento obbligatorio dovuto al Covid-19, ha aggredito una guardia giurata in servizio. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Viminale e i colleghi del Reparto Volanti che hanno arrestato il 44enne per resistenza e lesioni incaricato pubblico servizio e danneggiamento aggravato. Il vigilante è stato portato in ospedale con 5 giorni di prognosi per le lesioni. Qui tutte le ultime notizie di cronaca Leggi su tpi

