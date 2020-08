Roma, caos all’ospedale del Celio: migranti positivi al Covid-19 tentano la fuga, morsi ai militari e locali messi a soqquadro (Di domenica 30 agosto 2020) Pomeriggio decisamente movimentato ieri al Celio, presso l’ospedale militare. Tre stranieri, due donne e un uomo, ricoverati da qualche giorno dopo essere stati trovati positivi al Covid-19 hanno provato a fuggire dalla struttura causando il finimondo. morsi a ufficiali e medici – diversi alla fine i feriti seppur non in modo grave – e perfino un ragazzo 16enne usato come scudo per guadagnarsi una via di fuga. E poi scrivanie ribaltate, mobili abbattuti e un intero reparto messo a soqquadro. Tutto è nato dalla richiesta dei tre di essere dimessi, respinta dal personale sanitario secondo quanto riferisce l’Adnkronos. Purtroppo nel parapiglia gli stranieri sono riusciti a strappare la tuta protettiva anti contagio a un giovane ufficiale ... Leggi su ilcorrieredellacitta

