Renzi “Scuola madre di tutte le battaglie, test obbligatori per i prof” (Di domenica 30 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Se la scuola ce la farà ad aprire per il 14 settembre? Ce la deve fare. C'è un aumento dei contagi, fisiologico, ma non dei morti. Bisogna conviverci. Il virus non sarà sconfitto per mesi e chi continua a vivere di paura non si rende conto che si rischia di morire di fame”. A dirlo in un'intervista al quotidiano “La Stampa” il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Alla domanda se la ministro Lucia Azzolina dovrà dimettersi “in caso di disastro”, Renzi replica che “in questa fase la priorità è far andare le cose bene, non evocare scenari. Ed è fondamentale dare tutti una mano perchè la scuola riparta”, perchè “la scuola è la madre di tutte le battaglie in ... Leggi su iltempo

matteosalvinimi : Se Conte-Pd-5Stelle-Renzi faticano perfino a eseguire delle somme elementari, come potranno far ripartire la scuola… - CorriereCitta : Renzi “Scuola madre di tutte le battaglie, test obbligatori per i prof” - enzostudio2000 : @matteorenzi @LaStampa Solito ragionamento puntuale. Sulla scuola se le altre forze di maggioranza avessero accetta… - Alysea15 : RT @Open_gol: Renzi ai prof: «Di cosa hanno paura? Facciano test e vaccino». Azzolina sotto esame: «Faremo i conti dopo la riapertura della… - LucaFerracci_1 : Renzi: “Per la scuola test obbligatori e prof in classe” -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi “Scuola Renzi: «La crisi ora è economica Conte pensi a quella o farà a meno di noi» Corriere della Sera