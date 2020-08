Real Sociedad: Oyarzabal positivo, niente nazionale per lui (Di domenica 30 agosto 2020) Mikel Oyarzabal è risultato positivo al coronavirus. A renderlo noto è la Real Sociedad tramite un comunicato che recita così: “I membri della prima squadra, insieme a tecnici e dipendenti del club, hanno superato ieri nuovi test PCR. Tra i risultati di questi test c’è un nuovo caso positivo, già isolato a casa. Il caso è stato comunicato alle autorità sanitarie competenti”. Oyarzabal, che era convocato per il raduno della Spagna per le partite di settembre, non potrà seguire la Roja nelle prime sfide di Nations League. “Ciao a tutti! Vorrei annunciare in questo modo che sono risultato positivo nell’ultimo test COVID – ha comunicato Oyarzabal sui social -. Adesso ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Real Sociedad Real Sociedad: Oyarzabal positivo, niente nazionale per lui Sportface.it Torino, offerta di 8 milioni dall’Athletic Club per Berenguer

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Torino avrebbe ricevuto dall’Athletic Club di Bilbao un’offerta di 8 milioni di euro per il proprio centrocampista offensiva Alejandro ...

La Fiorentina sogna Murillo: sondaggio con la Sampdoria

Non solo Celta Vigo, Cadice e Real Sociedad sulle tracce di Jeison Murillo. Il difensore, rientrato alla Sampdoria in anticipo, resta sul mercato e ha destato l’attenzione di un club di Serie A. A qua ...

