Polveri di cemento nel mare di Posillipo: cantiere sotto sequestro (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Gli agenti della Polizia Locale di Napoli, dopo alcune segnalazioni, sono intervenuti allo stabilimento balneare "Grotta Romana" a Posillipo. Dove hanno scoperto "opere importanti di ristrutturazione dove si stava procedendo a gettare cemento nelle casseforme immerse nello specchio d'acqua antistante la banchina". "Identificati gli operai – spiegano i vigili in una nota stampa – inizialmente non presenti e richiesto l'intervento del responsabile del cantiere, si procedeva nell'ispezionare minuziosamente l'area, sia mare che via terra. E' risultato che, così come segnalato, erano in corso opere importanti di ristrutturazione e, nella fattispecie, si stava procedendo a gettare cemento

