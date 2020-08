Pioli punta alla Champions; intanto il suo Milan ne fa 4 alla Primavera (Di domenica 30 agosto 2020) Il nuovo Milan sta prendendo forma, con l’inizio della stagione che si avvicina sempre di più. A poche settimane dalla partenza della nuova Serie A le squadre stanno tirando i primi bilanci, con le preparazioni che stanno entrando nella fase finale in vista dello start del campionato. In casa Milan Pioli punta alla Champions, obiettivo dichiarato del Milan che vuole tornare a respirare l’aria dell’Europa che conta. intanto nel test domenicale di oggi i rossoneri hanno vinto 4-1 contro la Primavera. LA CONFERENZA STAMPA DI Pioli: Dopo un anno tribolato all’inizio e concluso a testa alta nel finale, il Milan si sta ... Leggi su sport.periodicodaily

MILANO - Ibra torna "a casa2". Così chiama Milano, lui che il Milan lo ha scelto come la tappa ideale per completare il suo giro del mondo palla al piede. Dopo l'accordo per restare a lavorare con Pio ...L'entusiasmo per il ritorno di Zlatan, l'Europa League all'orizzonte e il sogno Champions. "Il 17 settembre avremo la prima partita ufficiale della stagione ed è subito da dentro o fuori", Stefano Pio ...