Migranti, altri 450 sbarcano a Lampedusa. Sindaco: Pronti a chiudere isola (Di domenica 30 agosto 2020) Lo sbarco a notte fonda. Il vecchio peschereccio si trovava a poche miglia dall'isola e rischiava di capovolgersi se non fosse intervenuta la guardia di finanza e la guardia costiera. Preoccupazione ... Leggi su tg.la7

matteosalvinimi : ?? SBARCHI / 2 Altri 70 nuovi pagatori di pensione sbarcati a Roccella Jonica, Calabria. Avanti c’è posto, tutto sot… - matteosalvinimi : ?? SBARCHI / 1 Altri 80 “turisti per sempre” sbarcati in Salento (dove sarò domani), ma per il #governoclandestino è… - Agenzia_Ansa : Migranti, altri 450 sbarcati nella notte a Lampedusa - UNKNOWN_BAD2 : RT @andreasso1951: Migranti: nave Banksy assistita dalla Guardia Costiera - Europa - ANSA - Altra carretta del mare che scarica clandestini… - BramucciMatteo : RT @Agenzia_Ansa: Migranti, altri 450 sbarcati nella notte a Lampedusa -