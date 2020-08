Mager-Kecmanovic in tv: data, orario, canale e diretta streaming Us Open 2020 (Di domenica 30 agosto 2020) L’azzurro Gianluca Mager affronterà il serbo Miomir Kecmanovic, in occasione del primo turno degli Us Open 2020. Il tennista italiano dovrà vedersela contro uno dei migliori prospetti del circuito maschile, impresa ardua, seppur alla sua portata. La disputa si svolgerà martedì 1 settembre, come secondo match sul campo 14, a partire dalle ore 17.00 italiane (dopo Teichmann-Bolsova). Eurosport (210 e 211 di Sky, Dazn) garantirà la copertura dell’intero torneo, dunque anche dell’evento sopra menzionato, rendendo inoltre disponibile un live streaming su Eurosport Player. Peraltro, Sportface.it offrirà aggiornamenti e approfondimenti sul match con protagonista l’atleta italiano. Leggi su sportface

Non era mai successo che ci fossero dieci giocatori italiani ammessi al tabellone principale degli Us Open: si era arrivati a nove, ma comprendendo anche i qualificati e i lucky loser. Dieci uomini, a ...

Italia, sei da 10? (Crivelli). Osaka ferma il tennis: «È un genocidio» (Azzolini). Sinner rischia grosso contro il n. 11 del mondo (Bertellino)

Il momento è Gaio. Ci perdoni il tennista faentino se scherziamo un po’ con il suo cognome per suggellare una giornata a suo modo storica per le racchette italiane: non era mai accaduto, infatti, che ...

