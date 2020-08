Ligue 1 2020/2021: colpo esterno del Monaco, Bordeaux sul velluto (Di domenica 30 agosto 2020) La seconda giornata della Ligue 1 2020/2021 ha presentato vari scenari, molti dei quali prevedibili alla vigilia. Il Monaco ha conquistato un importante successo esterno sul campo del Reims, mediante la rete decisiva e strepitosa di Badiashile, al 22′, a segno con un tiro al volo di sinistro per lo 0-1 finale. Vittoria esterna anche per il Bordeaux, compagine che ha dominato l’Angers e concluso sullo 0-2 un match senza storia: reti decisive di Maja (25′) e Basic (27′). Secondo risultato utile consecutivo per il Nantes, che ha superato per 2-1 il Nimes, grazie alle realizzazioni di Girotto (11′) e Louza (27′), le quali hanno vanificato il sussulto d’orgoglio di Ferhat (57′). Agevole successo per il Saint-Etienne, nettamente superiore al ... Leggi su sportface

Nagatomo può ripartire dalla Ligue 1: è ad un passo dal Marsiglia

L’ex terzino dell’Inter, Yuto Nagatomo, è vicino a vestire la maglia del Marsiglia. E’ svincolato dopo l’esperienza al Galatasaray.

Reims-Lilla 0-1

Sconfitta di misura del Reims per 1-0 contro il Lilla, nel match valevole per la seconda giornata della Ligue 1. Decisivo il gol di Bamba al minuto 32, segnata su assist di Yilmaz E' stata una rete si ...

