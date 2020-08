La torta soffice di ricotta con gocce di cioccolato (Di domenica 30 agosto 2020) . L’ingrediente “segreto” di questa torta è la ricotta. È la ricotta che la rende soffice, morbida e golosa. È un dolce perfetto sia a colazione che a merenda. Semplice, certo, ma ghiotto, buonissimo, irresistibile, soprattutto per i bambini. La versione che ti presentiamo qui sotto è ancora più sfiziosa, dato che tra gli ingredienti ci sono anche le gocce (o scagliette) di cioccolato. Gli ingredienti Gli ingredienti sono: 200 grammi di farina doppio zero; due uova; 200 grammi di ricotta di pecora; 150 grammi di zucchero semolato; 100 grammi di gocce (o scagliette) di cioccolato; due cucchiai di latte parzialmente scremato; 50 grammi di burro; una bustina di estratto di ... Leggi su pianetadonne.blog

