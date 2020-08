Justine Mattera, lo scatto hot scalda il web: la scollatura è sorprendente (Di domenica 30 agosto 2020) Justine Mattera torna ancora una volta al centro dell’attenzione e questa volta lo fa grazie ad uno scatto pubblicato da poche ore sul suo profilo social. (fonte foto: GettyImages)La splendida showgirl e attrice americana ha conquistato ancora una volta gli occhi dei suoi fan che non hanno davvero potuto fare a meno di notare il suo fisico mozzafiato nell’ultimo post pubblicato su instagram. La donna molto attiva sui social ha mostrato ancora una volta quanto non abbia nulla da invidiare alle star hollywoodiane, cosi come a quelle che hanno qualche anno in meno di lei. Ecco le prove. Justine Mattera, lo scatto in costume conquista tutti: “Sei magnifica” foto facebookJustine Mattera torna al centro ... Leggi su chenews

zazoomblog : Justine Mattera perfetta diva in costume: curve sinuose a 49 anni - #Justine #Mattera #perfetta #costume: - go__tai : @justine_mattera ma passi dal centro di merano oggi? ti si può...visitare?!?!? - GossipItalia3 : Justine Mattera Instagram, pazzeschi addominali di marmo: «Sei bella, però mangia di più!» #gossipitalianews - narciso9510 : @Almi__C Ma che quella è una gatta morta come Justine mattera - cognomevic : E comunque mi piace troppo justine mattera, quando era giovane no ma ora mamm ro carmn è uno splendore -