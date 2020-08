Incendi in Sicilia: evacuati 400 abitanti ad Altofonte (Di domenica 30 agosto 2020) La Sicilia brucia: secondo quanto riferisce il governatore Nello Musumeci, le fiamme sarebbero state appiccate in sei punti diversi dell’isola. L’Incendio più vasto si è verificato ad Altofonte, nel Palermitano dove nella notte le fiamme sono divampate contemporaneamente in cinque punti diversi. I roghi hanno superato la zona abitata, dove sono state evacuate 400 persone e si sono dirette rapidamente verso i boschi. Le forze dell’ordine indagano sull’origine delle fiamme, ma intanto i vigili del fuoco sono impegnati in un lavoro straordinario anche in altri paesi della provincia di Palermo: Carini, Termini Imerese, Sciara, Polizzi Generosa e Santa Cristina Gela. Un Incendio è segnalato anche a Monte Pellegrino, dove è stato necessario l’intervento dei mezzi ... Leggi su blogo

