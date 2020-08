Il maltempo si abbatte su Asolo: danni ai vigneti a causa della grandine (Di domenica 30 agosto 2020) Nel pomeriggio di domenica il maltempo si è abbattuto violentemente lungo tutto il territorio asolano. Pioggia, vento e grandine hanno purtroppo mietuto diversi danni ai vigneti locali, oltre a far ... Leggi su trevisotoday

Ultime Notizie dalla rete : maltempo abbatte Il maltempo si abbatte su Asolo: danni ai vigneti a causa della grandine TrevisoToday L'Adige e l'Isarco esondano. Il maltempo fustiga il Nord l'Italia

Anche la zona pedemontana della provincia di Torino registra nubifragi e vento fortissimo. Al Sestriere, in montagna, a circa 2.400 mt è caduta la neve. Ma anche il Sud Italia ha i suoi guai. In Sicil ...

Maltempo in Toscana: albero cade su tenda, morte due sorelline di 3 e 14 anni

Tragedia in un campeggio a Marina di Massa in Toscana. Due sorelle, una bambina di 3 e una ragazza di 14 anni sono morte in ospedale dove erano state trasportate per i gravi traumi riportati dopo la c ...

