Il chip nel nostro cervello (Di domenica 30 agosto 2020) Vittorio Macioce Elon Musk non ha paura della fantascienza. Il suo romanzo preferito è Guida galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams. L'ha letto quando non aveva ancora dieci anni e le avventure di Arthur Dent lo accompagnano da tutta (...) (...) una vita. Il suo sogno è rendere reale quello che abbiamo immaginato nel secolo scorso: macchine senza pilota, magari volanti, androidi con intelligenza artificiale, viaggi su Marte, cyborg e qualche partita a scacchi con la morte. L'importante è non prendersi davvero troppo sul serio, perché il senso della vita è indecifrabile e la risposta a tutto, come sanno gli autostoppisti, è comunque 42. L'ultima scommessa di Elon Musk è un microchip impiantato nel cervello umano in grado di dialogare via bluetooth con pc, tablet, smartphone, ... Leggi su ilgiornale

