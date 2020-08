Gli Stati Uniti inviano un nuovo sottomarino nucleare nell’Artico (Di domenica 30 agosto 2020) Torna a scaldarsi l’Artico. Gli Stati Uniti, interessati a “controllare” da vicino ogni possibile movimento della marina russa, hanno deciso di dispiegare il sottomarino nucleare da attacco USS Seawolf in Norvegia e 6 bombardieri strategici B-52 nel Regno Unito. A differenza delle tradizionali rotazioni di uomini e mezzi a controllo dell’Oceano Atlantico settentrionale, del mare … Gli Stati Uniti inviano un nuovo sottomarino nucleare nell’Artico InsideOver. Leggi su it.insideover

carlogubi : Se sventoli vangeli, rosari e presepi ma attacchi il Papa perché difende la tradizione di accoglienza del Cristiane… - Ettore_Rosato : In questi giorni sono stato a Castrocaro Terme con le ragazze e i ragazzi di #MeritareLEuropa. Ho ascoltato, ascolt… - amnestyitalia : #Usa Domenica scorsa la polizia ha sparato alle spalle di Jacob Blake di fronte ai suoi figli. Blake era disarmato… - AnnamariaMI85 : RT @Luca_15_5: ??????CORIGLIANO CALABRO ( CS) ????????? Stanno per rimanere da soli in una discarica?? Gli altri e la mamma sono stati sistemati… - SimiWonderland : RT @CasaLettori: Mi fanno paura gli specchi, questi esseri che, dopo essere stati fatti in mille pezzi, seguitano ad esistere in ogni loro… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli Stati Gli Stati Uniti contro le aperture del Vaticano alla Cina: "Pechino ruba la nostra tecnologia" la Repubblica Giò verso l’ultimo intervento, ma servono altri 150 mila euro

L’appello di mamma Erika: «Un’opportunità, ma c’è la paura di non farcela». Donazioni dirette o acquistando dolci, biscotti magliette e infine la raccolta tappi PIAZZOLA SUL BRENTA. Doppia sfida per i ...

Marcignago, parte la gara di solidarietà per aiutare i cani reclusi

Molte persone si sono già fatte avanti per avere un cane appena possibile». Non nell’immediato purtroppo, perché gli animali non erano abituati a guinzaglio e comandi, ma non conoscevano neppure la ...

L’appello di mamma Erika: «Un’opportunità, ma c’è la paura di non farcela». Donazioni dirette o acquistando dolci, biscotti magliette e infine la raccolta tappi PIAZZOLA SUL BRENTA. Doppia sfida per i ...Molte persone si sono già fatte avanti per avere un cane appena possibile». Non nell’immediato purtroppo, perché gli animali non erano abituati a guinzaglio e comandi, ma non conoscevano neppure la ...