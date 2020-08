FNC vs G2 record di spettatori, picco a 900K (Di domenica 30 agosto 2020) La rivalità tra queste due enormi organizzazioni esport è ormai leggendaria. Questa stagione 2020 vede i G2 esport con 7 vittorie contro i Fnatic che non sono riusciti a strappare nemmeno un game . questa best of 5 è probabilmente la serie più attesa di questi Playoff , lo dimostra anche il fatto che il record di visualizzazioni è stato infranto , ben 900,000 spettatori (secondo Esports Charts) si sono sintonizzati per assistere a questo scontro fra i titani d’europa. Vediamo come si sono svolti questi 5 game ricchi di emozioni. Game 1 Pick interessanti da parte dei Fnatic prendono un insolito Rengar toplane che in laning phase non brilla ma per la strategia globale sembra molto interessante. FNC Selfmade si riconferma un ottimo upgrade per la squadra , un Hecarim sempre presente in tutta la ... Leggi su esports247

esports247_it : FNC vs G2 record di spettatori, picco a 900K -

Ultime Notizie dalla rete : FNC record FNC - Istat: i liberi professionisti sono i più colpiti dalla crisi Offida info