F1, GP Belgio Spa 2020: problemi alla macchina per Leclerc, la Ferrari fatica (Di domenica 30 agosto 2020) Una gara difficilissima per Charles Leclerc quella del Gran Premio del Belgio, valevole per il settimo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1. Sul circuito di Spa, dopo un’ottima partenza, la monoposto del pilota monegasco sembra riscontrare problemi all’Energy Recovery Sistem (ERS), ovvero la parte ibrida del motore della macchina. Leclerc perde quasi tutte le posizioni guadagnate, ma dopo alcuni giri davvero difficili potrebbe aver trovato la soluzione. Leggi su sportface

SkySportF1 : LE FERRARI FUORI DAL Q3 ??I dettagli: - SkySportF1 : F1, oggi GP del Belgio a Spa: orari tv e ultime news sulla gara #SkyMotori #F1 #Formula1 #BelgiumGP - SkySportF1 : Formula 2, GP Belgio: Juan Manuel Correa al circuito di Spa. FOTO #SkyMotori #F2 #BelgianGP - gemin_steven98 : RT @SkySportF1: Ruota a ruota Ricciardo-Verstappen Leclerc in difficoltà I dettagli: - aylaf__ : RT @SkySportF1: Ruota a ruota Ricciardo-Verstappen Leclerc in difficoltà I dettagli: -