Esplode una barca al largo di Crotone. Morti 4 migranti, feriti due finanzieri (Di domenica 30 agosto 2020) AGI - Si aggrava il bilancio del grave incidente avvenuto in mare nella tarda mattinata di oggi quando una imbarcazione con a bordo 23 migranti è esplosa davanti alla costa Crotonese in seguito ad un incendio scoppiato a bordo. Sono stati recuperati fino ad ora i corpi senza vita di quattro persone, tra le quali una donna e si cercano ancora quelli di altre due persone che si trovavano a bordo. Si tratta dell'imbarcazione approdato questa mattina sulla spiaggia di Sellia Marina, nel Catanzarese, e che in quel momento era diretta al porto di Crotone scortata da una nave del Roan della Guardia di finanza.Proprio mentre i migranti venivano trasbordati sulla nave militare e' avvenuta l'esplosione. Le persone finite in acqua sono state soccorse dai mezzi navali della ... Leggi su agi

