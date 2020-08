Esondazione Adige: chiusa autostrada del Brennero e linea ferroviaria (Di domenica 30 agosto 2020) L'autostrada A22 del Brennero è chiusa in entrambe le direzioni tra Bolzano e S.Michele dopo l’Esondazione del fiume Adige a Egna. A chiusa è invece esondato il fiume Isarco. In entrambi i centri della Provincia autonoma di Bolzano interessati dalle esondazioni si è resa necessaria un’evacuazione.Per motivi di sicurezza la Protezione civile invita la popolazione a non rimanere fuori in strade e piazze, di non stare in cantine, seminterrati e simili, ma piuttosto di salire ai piani superiori degli edifici.I Vigili del fuoco lavorano senza sosta per contenere la piena dei due fiumi. A chiusa è anche disponibile "come alloggio d'emergenza la palestra della scuola media in lingua tedesca in via Bolzano" ha fatto sapere la Protezione ... Leggi su blogo

