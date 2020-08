Dichiarazioni post GP Belgio 2020 (Di domenica 30 agosto 2020) – Dopo la vittoria schiacciante di Lewis Hamilton, ecco i commenti a caldo dei primi tre classificati nelle classiche interviste sotto il podio. Lewis Hamilton: “Non è stata una gara semplice com’e sembrata, ho fatto qualche bloccaggio che ha dato delle vibrazioni. Le temperature delle gomme stavano calando. Un pochino ho faticato, ma è stata una giornata perfetta per noi,. Temevamo uno scenario come Silverstone, soprattutto per l’anteriore destra, ma abbiamo fatto funzionare tutto a dovere. So che non è necessariamente quello che tutti vorrebbero vedere, con le Mercedes che dominano tutte le gare. Noi teniamo giù la testa, in ufficio non ci sarà nessuno a festeggiare perché si pensa già alla prossima gara. Continuiamo a lavorare e pensare come migliorare la macchina. Ho 35, quasi 36 anni ma mi sento ... Leggi su sport.periodicodaily

ilriformista : Dieci giorni, 240 ore, 14.400 minuti, mai successo in ventisette mesi di governo. Giuseppe Conte non rilascia inter… - sportface2016 : #BelgianGP, le dichiarazioni post-gara di #Bottas, con citazione a #Hamilton - ClaudiaRm2008 : @mony0770 @BeriandaB @CelliGiusy @Giusi67006171 @sary724209761 @irEm_9019 @Marsia16534364 @CarAlt62 @Lady_Pirate Ve… - F1Carcarla : RT @BriManuela: Sudore Condizionatore a palla con cervicale inclusa Ansia da partenza Foga da primi giri Disperazione durante la corsa Mal… - carmelomanglaa : RT @BriManuela: Sudore Condizionatore a palla con cervicale inclusa Ansia da partenza Foga da primi giri Disperazione durante la corsa Mal… -