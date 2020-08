Diaco ancora nei guai: scontro con la collega in diretta radio (Di domenica 30 agosto 2020) Pierluigi Diaco ancora al centro della polemica per i suoi atteggiamenti poco graditi da colleghi e spettatori. Il conduttore di Io e Te si è reso protagonista di un nuovo scontro, questa volta in radio, con la collega Giusi Legrenzi in piena diretta. Secondo indiscrezioni, ancora tutte da confermare, entrambi sarebbero stati temporaneamente sospesi. Diaco contro tutti in radio La diatriba risale allo scorso giovedì 27 agosto, quando Diaco e Giusi Legrenzi erano in onda, radio e tv, nel programma di Rtl 102.5 Non stop News. Uno scontro definito da diversi fan sui social come senza precedenti e che pare sia costato caro ad entrambi. Che cosa è successo? ... Leggi su thesocialpost

