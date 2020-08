Covid, presidi: a scuola ipotesi autocertificazione per gli studenti minorenni (Di domenica 30 agosto 2020) Un'autocertificazione firmata dalle famiglie per il ritorno in classe degli studenti minorenni a settembre, con l'incognita Covid. La proposta arriva da Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale presidi (Anp). "Sarebbe una buona idea quella di far sottoscrivere - in vista dell'inizio dell'anno scolastico - delle autocertificazioni ai genitori, per i ragazzi minorenni, come quelle già distribuite negli aeroporti - spiega Giannelli - Ed è in linea con tutte le precauzioni prese a livello nazionale". Sulla somministrazione di test sierologici, estesi su base volontaria, anche ai ragazzi, il presidente dell'Anp aggiunge: "Siamo favorevoli allo screening degli studenti. Credo però che ... Leggi su tg24.sky

