Covid, De Luca: Molti contagi? La prevenzione sta funzionando. Ma Caldoro: Serve un commissario (Di domenica 30 agosto 2020) “Da quando con l’ordinanza regionale del 12 agosto la Regione Campania ha reso obbligatori i tamponi e l’isolamento domiciliare per tutti i cittadini campani di ritorno dall’estero o da territori a rischio, prosegue con risultati di grande efficacia il Piano sicurezza e prevenzione. E’ in atto un filtro fortissimo in aeroporto, nei porti e nei territori. Occorre continuare così, sino all’esaurimento dell’onda dei rientri, in maniera capillare e quasi ossessiva il lavoro di individuazione dei contagi da importazione e dei contatti diretti e indiretti”. Lo dichiara il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, commentando il dato record di 270 nuovi casi di coronavirus individuati in regione nelle ultime 24 ore. De Luca ricorda che “ogni ... Leggi su ildenaro

