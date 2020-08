Cagliari, Di Francesco: “Allenare ai tempi del Covid è difficile, ecco perchè ho scelto i rossoblu” (Di domenica 30 agosto 2020) Eusebio Di Francesco e l'inizio di stagione davvero anomalo.L'ex tecnico di Roma e Sassuolo ha accettato la corte del Cagliari che allenerà fin dal prossimo campionato. Partenza particolare per l'allenatore dei rossoblu che al momento possono contare ben quattro calciatori positivi e due che restano sotto osservazione. Le parole di Di Francesco nel corso dell' intervista concessa a Rai Radio Uno. "Non avevo fatto mai un tampone e ora ne ho fatto quattro in dieci giorni. All'inizio è un po' difficile lavorare perché si inizia per gruppi e non con la squadra tutta insieme. Ma poi nelle difficoltà si capiscono altre cose. In generale sono contento di come si sta procedendo perché mi sono piaciuti subito mentalità e modalità di lavoro del Cagliari. Ho ... Leggi su mediagol

