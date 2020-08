Barcellona Suarez, l’uruguagio si presenta ai test. Messi non si vede – VIDEO (Di domenica 30 agosto 2020) Barcellona Suarez, l’uruguagio si presenta ai test. Messi non si vede, ma c’è tempo fino alle 12.00 per presentarsi al centro Luis Suarez si è presentato questa mattina al centro sportivo del Barcellona per effettuare i test. Nonostante la situazione contrattuale l’uruguagio ha rispettato la convocazione dalle 8.00 alle 12.00. Non si vede ancora Leo Messi, l’attaccante argentino al momento non è ancora arrivato nei pressi della cittadella sportiva. C’è ancora tempo, ma viste le ultime notizie il numero 10 potrebbe non arrivare. A riportarlo è Onda Cero. Ronald Koeman le dijo que no cuenta con él ... Leggi su calcionews24

Luis Suarez obiettivo dell'Atletico, che ha contattato il Barcellona mentre cerca una sistemazione per Diego Costa. Juventus in attesa

ipoteticamente Dzeko e lo stesso Suarez. Il “Pistolero” sarebbe un colpo eccezionale per qualsiasi club, parliamo di uno dei primi tre attaccanti al mondo, l’unico capace di non essere oscurato dalla ...

Il Barcellona si raduna questa mattina per effettuare i tamponi e i test anti Covid: come riportato dai colleghi spagnoli de "El Mundo Deportivo", Luis Suarez ed Arturo Vidal, giocatori blaugrana acco ...

