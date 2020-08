Barcellona, dalla Spagna: mercoledì vertice tra Bartomeu e Jorge Messi (Di domenica 30 agosto 2020) La vicenda Messi appare ogni giorno più complicata. La Liga ha fatto sapere proprio oggi che il giocatore non potrà lasciare il Barcellona senza il pagamento della clausola di rescissione, ma in settimana sono previsti alcuni sviluppi. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, Jorge Messi, padre di Lionel, si recherà in Catalogna nei prossimi giorni per parlare con Josep Maria Bartomeu, presidente del club blaugrana. L’incontro tra le due parti è previsto per la giornata di mercoledì, e si preannuncia piuttosto complicato. I due, infatti, partono da posizioni completamente opposte, con Messi che chiede di andare via in qualunque caso e Bartomeu intenzionato a far restare la Pulce in Liga, mettendolo al centro del nuovo ... Leggi su sportface

