Barca con una ventina di migranti a bordo esplode a largo di Crotone: morti e feriti (Di domenica 30 agosto 2020) Tragedia nelle acque di Crotone. Un’imBarcazione con una ventina di migranti a bordo ha preso fuoco mentre erano in corso le operazioni di trasbordo dei profughi su unità navali della Capitaneria di porto, al largo del capoluogo pitagorico. I corpi senza vita di quattro migranti, tra cui una donna, sono stati recuperati in mare . Altri due risultano dispersi. Sette in tutto i feriti: cinque migranti e due finanzieri che stavano assistendo l’imBarcazione. Dopo le fiamme, sul natante c’è stata un’esplosione causata, a quanto pare, dal carburante a bordo. I mezzi della Capitaneria e della Guardia di finanza sono entrati subito in azione per ... Leggi su laprimapagina

Agenzia_Ansa : Prende fuoco barca con #migranti a largo di #Crotone, possibili vittime #ANSA - Agenzia_Ansa : Sei #migranti risultano dispersi in seguito all'incidente avvenuto a bordo di un barcone al largo di Crotone e due… - SkyTG24 : Calabria, a fuoco barca con decine di migranti a bordo: 6 dispersi. Si temono vittime - LPincia : RT @IlZebraapois: Il Sindaco di Centrosinistra di Lampedua per protestare contro l'incessante incremento degli sbarchi,minaccia di fare in… - 366daniele : RT @il_cupo: Prende fuoco barca con migranti, possibili vittime allah akbar ???????? dove stanno #Carola e tutti i suoi leccapiedi #HallaAkbar… -