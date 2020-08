Baci e abbracci del Sindaco Pd senza mascherina al comizio elettorale. Ad aprile faceva lo sceriffo con i video “non uscite di casa” (Di domenica 30 agosto 2020) Il Sindaco Pd di Reggio Calabria come Salvini: Baci e abbracci nella folla del suo comizio elettorale, senza mascherina ne distanziamento. Ieri sera Falcomatà, primo cittadino di Reggio Calabria, ha aperto la sua campagna elettorale a piazza Castello e alla fine del comizio è sceso da palco, si è tolto la mascherina e ha iniziato a Baciare e abbracciare centinaia di persone accalcate intorno a lui. Salvini nei giorni scorsi è stato multato dal Sindaco di Benevento, Mastella, per lo stesso motivo. Eppure ad aprile a Reggio Calabria Falcomatà faceva lo sceriffo Anti-Covid, andando ... Leggi su meteoweb.eu

