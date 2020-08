Atletica, Assoluti 2020: Leonardo Fabbri show, 21.99 nel getto del peso a Padova (Di domenica 30 agosto 2020) La copertina della terza e ultima giornata dei campionati italiani Assoluti di Padova porta il volto di Leonardo Fabbri. Nel getto del peso il 23enne fiorentino fa registrare uno straordinario 21.99 che rappresenta il secondo miglior lancio di sempre in Italia dopo il 22.91 di Alessandro Andrei nel 1987. Per Fabbri c’è anche un miglioramento di quaranta centimetri rispetto al limite indoor di 21.59 firmato lo scorso febbraio a Stoccolma. Il 21,99 è la prima misura stagionale in Europa, la seconda della graduatoria mondiale alle spalle dello statunitense Ryan Crouser (22,91). Leggi su sportface

