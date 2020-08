Volley femminile, Supercoppa 2020: tabellone e accoppiamenti secondo turno (Di sabato 29 agosto 2020) Il tabellone del secondo turno della Supercoppa 2020 di Volley femminile, che in questa edizione straordinaria vedrà sfidarsi tutte le squadre partecipanti alla regular season di Serie A1 2019/2020. I match del primo turno determineranno le cinque squadre che raggiungeranno al secondo turno Busto Arsizio, già qualificata in virtù delle defezioni di Filottrano e Caserta. Le tre vincitrici delle partite del secondo turno conquisteranno l’accesso alla Final Four, dove le attende Conegliano, qualificata direttamente grazie al primo posto nel campionato 2019/2020. La vincente di Scandicci-Brescia sfiderà una tra ... Leggi su sportface

