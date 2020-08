Usa e Messico, Argo Tractors si rafforza grazie a Simest e Mps (Di sabato 29 agosto 2020) Simest continua a sostenere la competitività sui mercati internazionali di Argo Tractors, azienda di Fabbrico (RE) attiva dal 1989 nel settore della meccanizzazione agricola. L’ultima operazione approvata vede la società per l’internazionalizzazione del Gruppo Cdp – affiancata da Monte dei Paschi di Siena come banca intermediaria a supporto delle esportazioni del gruppo italiano in Usa e Messico. Argo Tractors è, infatti, riuscita a esportare nei due Paesi dell’America Centrale trattori e macchinari agricoli per complessivi 20 milioni di euro tramite l’intermediazione della società di trading spagnola AZ, a cui ha potuto offrire una dilazione di pagamento a 5 anni a un costo competitivo, beneficiando del Contributo export di ... Leggi su ildenaro

Il Messico è la fonte della stragrande maggioranza di entramele droghe, vendute negli Stati Uniti, dove dal 2010 al 2018 più di 142.000 persone sono morte per overdose di questi narcotici. Una mattina ...

