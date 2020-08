Ungheria chiude i confini: stop ai viaggi (Di sabato 29 agosto 2020) L’Ungheria chiude le sue frontiere dal 1 settembre 2020 per contenere la diffusione del contagio da coronavirus L’Ungheria ha scelto di chiudere le porte per arginare i contagi da coronavirus. Dal 1 settembre sarà vietato l’ingresso ai cittadini stranieri e gli ungheresi di rientro dovranno isolarsi in quarantena. Un provvedimento preso per contenere la diffusione … Leggi su viagginews

MediasetTgcom24 : Coronavirus, l'Ungheria chiude le frontiere dal primo settembre #coronavirus - HuffPostItalia : L'Ungheria chiude le frontiere da settembre per frenare i contagi - mgraziarin : #Coronavirus nuovo record in Francia: oltre 7.000 contagi, Macron non esclude il ritorno al lockdown. L'Ungheria ch… - Anguill_S_Italy : COVID - 19 EUROPA Francia, epidemia si allarga. Ungheria chiude le frontiere Continuano ad aumentare i casi covid… - paturzopaola : RT @SuperFiammetta: #Orban??:lo definiscono dittatore,ma è lungimirante e ama la sua gente.#COVID.Con i suoi 614 decessi l'#Ungheria chiude… -