Una distrazione e l'auto cade nel laghetto: la ripescano i vigili del fuoco (Di sabato 29 agosto 2020) I vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti nella giornata di ieri, venerdì 28 agosto, a Volpiano per recuperare un'auto caduta in un laghetto. Per una distrazione del proprietario, il ... Leggi su torinotoday

MikeMcAndrew12 : RT @aurora__73: Al contrario di un uomo, una donna non ti sfiora ma per errore o per distrazione. Charles Bukowski. - aurora__73 : Al contrario di un uomo, una donna non ti sfiora ma per errore o per distrazione. Charles Bukowski. - startzai : RT @StefanoCiciliot: @StefanoBerto83 @mattiaAlbiero @AndreaArmani4 @NicolaMoro93 @leonard8001 @Marchioretti_C @TezzeCaterina Poi lato accad… - StefanoCiciliot : @StefanoBerto83 @mattiaAlbiero @AndreaArmani4 @NicolaMoro93 @leonard8001 @Marchioretti_C @TezzeCaterina Poi lato ac… - Mauro51527007 : @lucia_casoni @pirozziello Quindi lei giustifica che ad una distrazione o anche ad una libertà che ci prendiamo mag… -

Ultime Notizie dalla rete : Una distrazione Una distrazione e l’auto cade nel laghetto: la ripescano i vigili del fuoco TorinoToday Chioggia: camion si schianta contro il cantiere Anas e si spezza in due

Nell'impatto, probabilmente dovuto ad un colpo di sonno o ad una distrazione, la cabina della motrice si è letteralmente staccata dal semirimorchio volando a più di cento metri di distanza, a metà pon ...

Torino, subito infortunio per l'ex azzurro Verdi: salterà la prima uscita stagionale

Doppio allenamento per il Torino al Filadelfia. Al mattino, con l’organico suddiviso in due gruppi, lavoro in palestra e poi programma tattico. Nel pomeriggio sessione tecnico-tattica. Solo terapie pe ...

Nell'impatto, probabilmente dovuto ad un colpo di sonno o ad una distrazione, la cabina della motrice si è letteralmente staccata dal semirimorchio volando a più di cento metri di distanza, a metà pon ...Doppio allenamento per il Torino al Filadelfia. Al mattino, con l’organico suddiviso in due gruppi, lavoro in palestra e poi programma tattico. Nel pomeriggio sessione tecnico-tattica. Solo terapie pe ...