Tristezza Ferrari (Di sabato 29 agosto 2020) Charles Leclerc non è affatto soddisfatto del suo mezzo: servirà una chiara inversione di tendenza in vista della gara Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Tristezza Ferrari #ferrari #leclerc #spa - crlmnn : @SkySportF1 Che tristezza, sembra che il virus ha intaccato le menti degli ingegneri...la #ferrari che non vince non è #Ferrari - milkxeli : RT @dylansmischief: Dispiace dirlo ma sono contenta che non ci sia pubblico a Monza quest’anno (ovviamente non parlo della situazione gener… - PenelopeVr46 : RT @PieroLadisa: Sicuramente nell'Olimpo del motorsport qualcuno si starà arrabbiando (eufemismo). La #Ferrari ridotta a semplice comparsa,… - LucaZucchetti98 : RT @PieroLadisa: Sicuramente nell'Olimpo del motorsport qualcuno si starà arrabbiando (eufemismo). La #Ferrari ridotta a semplice comparsa,… -