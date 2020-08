Setti su Messi: «Lo scontro con il Barca sarebbe un peccato per il calcio» (Di sabato 29 agosto 2020) Maurizio Setti, presidente del Verona, ha parlato della difficile situazione tra il Barcellona e Leo Messi in un’intervista a TMW Maurizio Setti, presidente del Verona, ha parlato del rapporto tra il Barcellona e Leo Messi. Ecco le sue parole rilasciate in un’intervista esclusiva a Tuttomercatoweb: «Non lo so, parliamo di un club talmente grande che è anche difficile capirne la dimensione. E’ uno scontro tra due titani, un top club e il giocatore più importante. Mi auguro che possano chiudere un rapporto di 20 anni con intelligenza. Se dovessero andare allo scontro, sarebbe un peccato per tutto il calcio» Leggi su calcionews24.com Leggi su calcionews24

