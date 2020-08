Scuole Ardea, i genitori degli studenti dell’I.C. Ardea 2 contro la riconferma del dirigente (Di sabato 29 agosto 2020) Una protesta contro la riconferma del dirigente scolastico non si era mai vista. Ebbene adesso sì. Accade ad Ardea, dove la componente genitori del Consiglio di Istituto dell’IC Ardea 2, attraverso un comunicato stampa, chiede maggiori garanzie ed “esprime il suo totale disappunto per la riconferma del Facente Funzione di dirigente scolastico alla guida del nostro Istituto per l’anno scolastico 2020/2021 nonostante le numerose segnalazioni inviate all’ufficio scolastico regionale Lazio, all’ufficio del Ministro dell’Istruzione e all’assessore per la formazione, scuola e diritto allo studio della regione Lazio, per le seguenti motivazioni: Gravi inadempienze e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Scuole Ardea, i genitori degli studenti dell’I.C. Ardea 2 contro la riconferma del dirigente -