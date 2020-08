Scuola, i corsi di recupero a settembre ci saranno. Il ministero: «Via dal 1 settembre». Ma gli istituti rischiano di andare in ordine sparso (Di sabato 29 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (29 agosto)Il ministero dell’Istruzione ha chiarito in una nota che «il recupero degli apprendimenti comincerà dai primi settembre». I corsi si svolgeranno in presenza per le scuole medie, mentre per le superiori saranno a distanza, sulla base delle disposizioni stabilite delle singole scuole, che possono decidere in autonomia le modalità di svolgimento delle lezioni durante l’emergenza Coronavirus. Il chiarimento del Miur è arrivato sulla scia di indiscrezioni di stampa che mettevano in dubbio i corsi. Il rischio, però, è che le scuole vadano in ordine sparso. Stando al Corriere, alcuni istituti avrebbero deciso di anticipare i ... Leggi su open.online

